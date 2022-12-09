Определены условия назначения единовременного пособия специалистам, занятым на освобожденных территориях Азербайджана, для обеспечения исходных финансовых условий. Законопроект о внесении изменений в Закон «О социальных пособиях Азербайджанской Республики» принят в третьем чтении, сообщает Minval.az.

Надбавка для поддержки специалистов, работающих в Карабахе, будет определяться при наличии трудового договора, заключенного не менее чем на 1 год для работы на освобожденных территориях, с учетом статья 21-1 Трудового кодекса.