В Балакенский районный отдел полиции поступила информация о совершении кражи в одном из домов в селе Тюлю. Вечером неизвестный, проникнув в дом, похитил 12 тысяч долларов США, 3 тысячи манатов и золотые украшения на сумму 2600 манатов.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении происшествия был задержан сосед потерпевшего, ранее неоднократно судимый за кражу Пярвиз Умудов.

В своих показаниях задержанный указал, что он проник в дом, зная, что соседская семья уехала на свадьбу родственника.

В ходе предварительного расследования было установлено, что П.Умудов спрятал золото во дворе школы, где ранее учился и, взяв с собой деньги, уехал в Баку.

В столице он приобрел себе дорогую одежду, потратив часть украденных денег в развлекательных центрах, а остальные — в фирменных магазинах одежды. Спрятанные им золотые украшения были изъяты и переданы следствию в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследуется причастность Пярвиза Умудова к другим противоправным деяниям.