В селе Агкёняк Газахского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, передает Report.

В результате потери управления автомобиль марки KIA упал в ущелье. Находившиеся в транспортном средстве жители села Агкёняк Кямиль Исраил оглу Гарагёзов, 1982 года рождения, и Рашад Муса оглу Велиев, 1981 года рождения, от полученных ранений скончались на месте происшествия.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники МЧС извлекли из деформированного автомобиля тела погибших и передали по назначению.

По факту начато расследование.