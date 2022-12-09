Бизнесмен Ринат Ахметов с 24 февраля отдал более 100 млн долларов на военную и гуманитарную помощь, став крупнейшим частным донором ВСУ. Об этом сообщает The Washington Post.

«С момента начала российского вторжения 24 февраля, Ахметов сказал, что он не покидал Украину и живет в Киеве, который является его домом с 2014 года. Он также стал крупнейшим частным донором Украины во время войны. Он оказал военную и гуманитарную помощь более чем на 100 миллионов долларов — от дронов до еды», — говорится в статье.

В комментарии The Washington Post Ахметов также призвал мероприятие к скорейшему «принятию «Плана Маршалла» с инвестициями в сотни миллиардов долларов и превращению страны по образу и подобию Запада, а не России».

«Цель состоит в том, чтобы построить новую, сильную и европейскую Украину, члена (Европейского Союза), с сильными институтами, верховенством закона, четкими антикоррупционными правилами, демократической политической системой и справедливым отношением к гражданам», — сказал Ахметов в переписке с журналистом WP.