Турция подняла важные вопросы в сфере обеспечения безопасности в связи с процессом вступления Швеции и Финляндии в НАТО, стороны продвигаются в их решении.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финским и шведским коллегами Пеккой Хаависто и Тобиасом Билльстрёмом.

«Турция подняла важные вопросы в сфере безопасности в процессе (переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО), и этот процесс эффективно и продуктивно используется для решения этих беспокоящих вопросов», — заявил он.