Французский истребитель Rafale Marine производства компании Dassault Aviation лидирует в международном тендере в Индии на поставку 26 палубных самолетов для новейшего авианосца Vikrant. Как сообщает в четверг газета The Times of India, Rafale Marine показал лучшие результаты на 12-дневных демонстрационных испытаниях, состоявшихся ранее в этом году на береговом полигоне Ханса в индийском штате Гоа. В них также участвовал истребитель Super Hornet производства компании Boeing.

«Результаты испытаний показали, что морская версия французского истребителя больше отвечает эксплуатационным требованиям и критериям ВМС Индии по сравнению с американским», — цитирует издание отчет командования военного флота, направленный Министерству обороны Индии.

Мнение ВМС может повлиять на выбор Индии при заключении межправительственной сделки о поставках самолетов для оснащения первого авианосца индийской постройки Vikrant, пишет издание.

Rafale Marine развернуты на французском атомном авианосце Charles de Gaulle, истребители Super Hornet состоят на вооружении авианосца ВМС США Ronald Reagan и других авианосцев типа Nimitz. В настоящее время ВМС Индии эксплуатируют российские истребители МиГ-29К корабельного базирования, которыми оснащен авианосец Vikramaditya (бывший тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Горшков»).