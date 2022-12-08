Сегодня президент Эммануэль Макрон объявил о положении, которое вступит в силу с 1 января 2023 года: «Презервативы будут бесплатными для 18/25-летних в аптеках», — сказал он, говоря о «маленькой революции в профилактике».

«Здоровье молодежи — это вопрос, к которому нужно относиться серьезно », — подчеркнул он, коснувшись также вакцинации подростков против папилломавирусных инфекций, связанных с появлением опухолей.

«В школах предстоит провести огромную информационную работу, нам нужно приумножить наши усилия, и мы это сделаем. Я не исключаю перехода к обязательной вакцинации, когда будут правильные научные рекомендации», — отметил он.

Макрон добавил, что «мы не даем лучшего полового воспитания, мы должны лучше просить наших учителей и вернуться к повышению осведомленности».