Председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде выступил на XVIII Международном мусульманском форуме «Справедливость и умеренность: божественные принципы миропорядка».

Пашазаде, в частности, заявил:

Искренне приветствую вас на сегодняшнем престижном мероприятии и славлю Всемогущего Аллаха, даровавшего нам возможность провести эту братскую встречу. С вашего разрешения, я имею честь передать участникам Форума приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также благословения азербайджанского народа.

Азербайджанский народ отметил вторую годовщину восстановления своей, признанной международным сообществом территориальной целостности, выполнив под руководством президента Ильхама Алиева во время Отечественной войны требования 4 резолюций ООН. Весь мир, в том числе, некоторые из присутствующих сегодня гостей своими глазами увидели разрушенные города, села и мечети, а также последствия актов вандализма в отношении памятников культурного и духовного наследия на карабахских землях Азербайджана, совершенные в течение 30-летней армянской оккупации. Сегодня Азербайджанское государство восстанавливает и реставрирует наши религиозные и духовные памятники в освобожденном Карабахе. Победивший Азербайджан призывает к миру в регионе и выдвигает экономические проекты, но, к сожалению, призывы к реваншизму со стороны Армении не утихают. Участие в этом процессе армянской церкви достойно сожаления. В ходе конфликта, благодаря трехстороннему диалогу между религиозными лидерами Азербайджана и Армении, при посредничестве Патриарха Московского и всея Руси Святейшего Кирилла, удалось предотвратить перенесение конфликта на религиозный уровень. От имени народа Азербайджана я выражаю глубокую признательность моему мудрому брату Патриарху Кириллу за эти усилия, направленные на достижение мира. Хочу выразить огромную благодарность всем своим коллегам, поддерживающим правое дело Азербайджана, и особенно моему брату, главе мусульман России Равилю Гайнутдину.

Успешная модель сосуществования в Азербайджане сегодня может стать примером для всего мира на уровне нравственной оценки мировых проблем. Мультикультуральное многообразие является одним из великих достояний Азербайджанского государства. Президент Ильхам Алиев продвигает идею мультикультурализма во всем мире, является автором Бакинского процесса межкультурного сотрудничества, является проповедником идеи исламской солидарности.