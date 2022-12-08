Азербайджан полностью восстановит Агдам и туда вернутся его жители.

Об этом говорится в заявлении доктора философских наук университета Аризоны Леонарда Хаммера во время посещения Карабаха в составе делегации иностранных специалистов.

«Я твердо верю, что Азербайджан полностью восстановит Агдам и вернет в этот город людей, где они должны счастливо жить», — отметил он.

Он также сказал, что очень хотел бы увидеть Агдам после реконструкции.

«На самом деле я очень взволнован и очень хочу увидеть то, каким будет Агдам после реконструкции. Я хочу, чтобы в восстановленный Агдам вернулись жители этого города, чем будет положен конец их страданиям», — заявил Хаммер, которого цитирует «Тренд».