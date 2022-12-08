Война России против Украины окончательно закончится только при условии полного поражения Москвы на территории Украины. Об этом говорится в заявлении советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

«Я хочу, чтобы все поняли. Фактически война закончится только тогда, когда Россия проиграет на территории Украины в полном объеме. 90% украинского общества имеют консенсус. Война может закончиться в тот момент, когда Россия окончательно покинет территорию Украины в полном объеме», — заявил Подоляк.

Он также отметил, что сейчас нельзя идти на подписание мирного договора с Россией, поскольку война на этом не прекратится.

«Это не будет финалом войны. Это будет начало другого этапа войны. И опять-таки мы получим внутренние негативные процессы в Украине», — добавил Подоляк.