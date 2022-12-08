Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Ереване со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

В ходе встречи обсуждались нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, гарантии безопасности и прав проживающих в Карабахе армян и другие вопросы, уточняет «Спутник».

Пашинян и Клаар обсудили вопросы мира и безопасности в регионе, делимитацию между Азербайджаном и Арменией и открытие дорог.

На встрече была также затронута деятельность гражданской миссии ЕС в Армении.