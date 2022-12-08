Министерство транспорта Турции опровергло в четверг сообщения о крупных пробках с нефтяными танкерами у пролива Босфор.

«В настоящее время у Босфора находится не 100 танкеров, как утверждается в ряде зарубежных СМИ, а 15. Одиннадцать из них направляются в страны Евросоюза», — говорится в заявлении Главного управления по морским делам Минтранса Турции.

Ведомство напомнило, что в Мраморном море в свое время образовывались пробки из 100 и более судов, которые были задействованы в реализации зерновой сделки. Сейчас ситуация нормализована и численность сухогрузов там не превышает 40 единиц, отмечается в сообщении.