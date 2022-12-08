Состоялся обмен заключёнными между США и Россией. По данным CNN, Гражданин РФ Виктор Бут был передан представителям России в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде и незаконной перевозке наркотиков из-за найденных у нее при досмотре вейпов с гашишным маслом.

В конце июля Белый дом, как сообщал CNN со ссылкой на источники, предложил Кремлю обменять Грайнер и осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием.

Позже Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Кремль не готов к сделке, если не получит в обмен двух россиян, а не одного Бута, и хочет включить также создателя кремлевской системы мониторинга СМИ Владислава Клюшина.