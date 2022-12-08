Немецкие правоохранители заявили о новых арестах в ближайшие дни по делу о госперевороте. Об этом пишет агентство Reuters.

Глава Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (БКА) Хольгер Мюнх заявил, что в настоящее время по этому делу есть 54 подозреваемых. Он добавил, что эта цифра может увеличиться, и анонсировал новые аресты путчистов.

По данным Reuters, ранее при задержании 25 заговорщиков было задействовано около 3000 силовиков. Агентство уточняет, что полицией Германии были конфискованы различные виды амуниции и оружия: бронежилеты, винтовки, арбалеты и боеприпасы к ним.