Западные страны не замечают действий Украины против России, но при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума. Об этом высказался президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», — подчеркнул глава государства, комментируя реакцию Запада на действия России.

Он также заявил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но первые удары нанесли те, кто атаковал Крымский мост.