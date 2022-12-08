Западные страны не замечают действий Украины против России, но при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума. Об этом высказался президент Владимир Путин, передает ТАСС.
«Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», — подчеркнул глава государства, комментируя реакцию Запада на действия России.
Он также заявил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но первые удары нанесли те, кто атаковал Крымский мост.
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