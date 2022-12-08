Полиция Хельсинки запретила выходить на демонстрацию по случаю Дня независимости с флагами Рабочей партии Курдистана, сообщает Yleisradio Oy.

Силовики обосновали это решение опасением провокаций, которые могут поставить под угрозу безопасность демонстрантов.

Напомним, что в конце июня Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс их присоединения к Альянсу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул условие, согласно которому Швеция и Финляндия не должны поддерживать РПК, YPG и другие террористические формирования, участники которых скрываются в их городах от турецких властей.