Для установления причины гибели тюленей, обнаруженных в азербайджанском секторе Каспийского моря, с их туш взяты пробы специалистами Службы защиты биологического разнообразия и Агентства продовольственной безопасности. Общественность будет проинформирована о результатах анализов.

Начальник службы Фируддин Алиев сообщил, что при внешнем осмотре туш тюленей специалисты не обнаружили на них следов травм.

Напомним, что несколько дней назад на дагестанском побережье Каспийского моря был выявлен факт массовой гибели тюленей. В ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов в азербайджанском секторе Каспийского моря, туши тюленей были обнаружены также на морском побережье в районе поселка Истису, сел Тиканлиоба, Сеидли и Набрань Хачмазского района.