Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сказал журналистам, что есть два текста мирного договора с Азербайджаном. Один вариант предложен Москвой, другой — Азербайджаном.

«Запад пытался создать среду для переговоров, то же самое делает и Москва. А Армения и Азербайджан должны сделать все, чтобы достичь этого мира», — сказал Григорян.

При этом Григорян заявил, что Ереван не получал документ о мирном урегулировании ни из Брюсселя, ни из Вашингтона, ни из какой-либо другой столицы.