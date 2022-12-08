Состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданного в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе, и члены специальных представительств президента Азербайджана в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическим районах.

Участникам была предоставлена информация о мониторингах, проводимых в освобожденных от оккупации районах с целью оценки экологической обстановки, проведены обсуждения. На заседании члены группы также были проинформированы о биомониторингах, проведенных для предотвращения трансграничного загрязнения реки Охчучай, восстановления экосистемы, определения научно обоснованных мер по улучшению качества воды и разработки соответствующих предложений.

Во время мониторинга, проведенного на прошлой неделе с целью определения уровня загрязнения воды в реке Охчучай, наблюдались серьезные изменения цвета воды и резкий запах. Анализ проб воды, взятых из реки вблизи границы с Арменией, показал, что в воде еще больше повысилась концентрация железа, марганца, молибдена, аммония и сульфатов. Анализ данных, передаваемых с автоматических гидрологических станций нового поколения, установленных на трансграничных реках, в том числе на реке Охчучай в селе Шаифлы Зангиланского района, также подтвердил рост загрязнения. Загрязнение реки Охчучай тяжелыми металлами наблюдается в течение круглого года.

В международные организации были сделаны обращения об экологическом кризисе и критической ситуации в результате регулярного загрязнения реки Охчучай с территории Западного Зангезура и призывы о пресечении загрязнения.

Также, несмотря на обращение и призывы к холдинговой компании Cronimet (Германия), являющейся одним из акционеров Каджаранского медно-молибденового комбината на территории Армении и главным источником загрязнения реки, никакие меры приняты не были, и загрязнение реки продолжается по сей день.

Учитывая серьезность вопроса, документы регулярно проводимых экологических мониторингов для дачи правовой оценки и принятия соответствующих мер были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.