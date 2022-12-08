Младший сын председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова, Сеймур, освобожден от должности проректора Нахчыванского государственного университета (НГУ).
Талыбов работал в этом вузе проректором по международным делам.
Сыновья В.Талыбова должны быть лишены всех постов, их капиталы арестованы и переданы государству открыто. А в общем у наших чиновников сыновья пользуются всеми благами не утруждаясь работой. Давайте, посмотрите детей наших чиновников, в том числе депутатов, в том числе вообще всех родственников: ведь они палец о палец не бьют, налоги не платят, а к своим сотрудникам относятся как к рабсиле.