Посольство Азербайджана в Украине распространило заявление в связи с судебным делом и арестом Мисира Гасымлы и Субхана Гулиева.

Как сообщили в посольстве, 6 декабря 2022 года решением Обуховского районного суда Киевской области Украины граждане Азербайджана Мисир Гасымлы и Субхан Гулиев были приговорены к 8 годам лишения свободы.

Сообщается, что обвиняемые на основании жалобы гражданина Великобритании по ряду статей Уголовного кодекса Украины Мисир Гасымлы и Субхан Гулиев были задержаны с 9 июня 2021 года.

«После того, как члены семьи Мисира Гасымлы проинформировали посольство, оно приняло необходимые меры по данному вопросу. С Мисиром Гасымлы и членами его семьи связались по телефону, неоднократно были проведены встречи с его адвокатом и родственниками.

Посольство провело соответствующую работу для внесения ясности в вопрос о том, что обвинения были выдвинуты по заказу лиц армянского происхождения, о наличии ряда необъективных моментов и правонарушений в ходе следствия и судебного процесса. Обращения с выражением обеспокоенности по поводу этой информации были адресованы посольством в МИД Украины.

По этому поводу в МИД Украины было направлено 10 нот, адресовано множество писем в другие учреждения, и процесс находился в поле зрения посольства. После получения информации по данному вопросу, посольство участвовало во всех заседаниях (кроме одного апелляционного заседания, о котором посольство не было проинформировано).

В настоящее время сторона защиты работает над подачей соответствующей апелляционной жалобы на решение суда.

Посольство продолжает принимать все необходимые меры в рамках закона для проведения справедливого процесса, не препятствуя работе суда и процессуальным действиям», — заявили в азербайджанской дипмиссии.