8 декабря по приглашению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым совершила визит в Москву для обсуждения вопросов укрепления межведомственных связей и координации совместных усилий по предотвращению растущих угроз безопасности в регионе.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Игорь Краснов поблагодарил своего азербайджанского коллегу за принятое приглашение, и подчеркнул высокий уровень межведомственных связей и важность взаимных визитов в развитии эАКтих связей.

Выразив признательность за приглашение, Кямран Алиев отметил, что благодаря развитию отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами, совместным усилиям и политической воле глав государств двусторонние отношения успешно развиваются по многим направлениям. Также в ходе встречи состоялся эффективный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, оказания правовой помощи по конкретным уголовным делам между правоохранительными органами и органами прокуратуры двух стран, по экстрадиции преступников и другим вопросам.

Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.