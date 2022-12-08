Минские соглашения, заключенные между Россией и Украиной в 2014 году, были «заморозкой» конфликта, а не его решением, и дали Украине «драгоценное время», чтобы стать сильнее. Такое мнение высказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Die Zeit.

«Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014/15 — это не Украина сегодня», — заявила Меркель, приведя в качестве примера бои за Дебальцево в Донецкой области в 2015 году.

«И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине», — добавила Меркель.

Меркель признала, что мировая реакция на аннексию Крыма Россией в 2014 году была недостаточно жесткой. В качестве примера она привела исключение России из «большой восьмерки», размещение войск НАТО в Балтийском море, а также согласие членов альянса увеличить свои расходы на оборону до 2 процентов от ВВП.

«Но мы должны были быстрее реагировать на агрессию России», — заключила экс-канцлер. Отвечая на вопрос о потенциальном окончании войны в Украине, Ангела Меркель сказала, что она может завершиться только за столом переговоров.