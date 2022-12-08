Участники заседания консультативного совета по защите прав потребителей государств — участников СНГ договорились о создании рабочей группы для решения вопросов в сфере интернет-торговли.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам мероприятия.

«Результатом обсуждения стало решение, поддержанное всеми участниками заседания, о создании рабочей группы для оперативного обсуждения и решения проблемных вопросов в сфере электронной торговли, а также совершенствования практической деятельности маркетплейсов в целях повышения уровня доверия потребителей к интернет-торговле на всем пространстве СНГ», — говорится в сообщении.

В заседании участвовали представители восьми стран СНГ (Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана), а также Грузии, представители исполнительного комитета СНГ и Евразийской экономической комиссии. Основной темой встречи стали актуальные вопросы продажи товаров через интернет, в том числе с помощью маркетплейсов, и защита прав потребителей в электронной торговле в странах СНГ.