Седьмого декабря в 02:30 на служебной территории заставы, расположенной вблизи села Остахир Ярдымлинского района погранотряда «Гёйтепе» Государственной пограничной службы (ГПС), был пресечен контрабандный ввоз наркотических средств в Азербайджан.
Информацию об этом распространила пресс-служба ГПС.
В информации говорится, что были обнаружены и изъяты два свертка с более чем 39 кг наркотических средств (39 кг 490 г марихуаны и 500 таблеток «метадон-40» в упаковке в 295 граммов).
По факту продолжаются оперативно-следственные меры.
Иран ведёт против нашего народа необъявленную войну. Законы необходимо ужесточить, или же желающих провести в Азербайджан наркотики только увеличится.
Отсутствие комментариев это «дело рук» внутренней политики вашей газеты. Вы всё удаляете.
Одно время никто не модерировал, а теперь тупо удаляете всё что вам не нравится. Из крайности в крайность. Меняйте менталитет.