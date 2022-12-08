Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала интервью телеканала France24 с лидером сепаратистов Араиком Арутюняном.

«Интервью France24 с представителем непризнанной миром незаконной организации пропагандирует сепаратизм, нарушает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, усиливает напряженность и подрывает мирные усилия», — написала дипломат в Twitter.