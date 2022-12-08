Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала интервью телеканала France24 с лидером сепаратистов Араиком Арутюняном.
«Интервью France24 с представителем непризнанной миром незаконной организации пропагандирует сепаратизм, нарушает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, усиливает напряженность и подрывает мирные усилия», — написала дипломат в Twitter.
❗️La diffusion par @France24_fr de l’interview du soi-disant représentant de l’entité illégale, NON reconnue par 🌎
— encourage la promotion du séparatisme
— porte atteinte à la souveraineté & à l’intégrité territoriale de🇦🇿
— nuit aux efforts de paix en exacerbant les tensions.
— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) December 8, 2022
Франция работает по армянски. Она пригласила в гости президентов Казахстана и Узбекистана для раздробления тюркского единства. Эти страны должны быть солидарны с нами, поэтому обязаны приостановить действия подписанных договоров до тех пор пока Франция не прекратит поддерживать армянский сепаратизм. Или же тюркская единство это фикция. Тюркские страны не имеют больше права действовать во вред тюркскому миру.