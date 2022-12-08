Президент Молдовы Майя Санду провела в Вашингтоне встречу с председателем Комитета Сената США по международным отношениям, сенатором-демократом Бобом Менендесом и с членом этого комитета, республиканцем Джеймсом Ришем. Дискуссия касалась региональной безопасности, скомпрометированной вторжением России против Украины и вызванными ею кризисами, передает пресс-служба президента.

Глава государства говорила о том, что воздушные удары Российской Федерации по Украине также угрожают безопасности Молдовы, а гражданам приходится сталкиваться с тяжелым энергетическим и экономическим кризисами. Президент поблагодарила за помощь, оказанную США в смягчении последствий войны, и подчеркнула, что Молдове по-прежнему нужна поддержка для укрепления оборонного сектора и энергетической устойчивости, в том числе за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии. Майя Санду также отметила важность поддержки Украины со стороны США.