Правительство Германии обнародовало новый список вооружения, которое будет предоставлено Украине в рамках военной помощи.
Германия обещает предоставить Украине следующее оружие:
18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155;
20 бронетранспортеров Dingo;
2 танковых тягача M1070 Oshkosh;
80 пикапов;
90 средств противодействия дронам;
7 грузовиков 8×6 со сменной системой загрузки.
В сообщении подчеркивается, что из соображений безопасности не будет публиковаться информация о способах и сроках доставки вооружения.
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