Правительство Германии обнародовало новый список вооружения, которое будет предоставлено Украине в рамках военной помощи.

Германия обещает предоставить Украине следующее оружие:

18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155;

20 бронетранспортеров Dingo;

2 танковых тягача M1070 Oshkosh;

80 пикапов;

90 средств противодействия дронам;

7 грузовиков 8×6 со сменной системой загрузки.

В сообщении подчеркивается, что из соображений безопасности не будет публиковаться информация о способах и сроках доставки вооружения.