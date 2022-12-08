00.11 Президент Перу Педро Кастильо задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции республики.

«Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо», — говорится в заявлении.

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7 декабря

23.50 Президенту Перу Педро Кастильо объявлен импичмент. Об этом сообщил распущенный главой государства парламент.

«Защищая нашу демократию и конституцию, пленарное заседание конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо», — сказано в решении конгресса.

Для того, чтобы импичмент состоялся, было необходимо набрать 87 голосов. Это решение уже поддержали Объединённое командование Вооружённых сил и Национальная полиция, отказавшись подчиняться главе государства.