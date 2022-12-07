Приглашение российскому предпринимателю Евгению Пригожину принять участие в предстоящем слете ЛДПР аннулировано, в центральном аппарате партии проверят, как он оказался в списке гостей. Об этом в среду сообщил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Официально заявляю об аннуляции приглашения Евгению Викторовичу Пригожину на открытие слета партии ЛДПР. Лично я ничего подобного не подписывал. В центральном аппарате будет проведено внутреннее расследование, как вообще Евгений Пригожин оказался в списке приглашенных», — сказал председатель ЛДПР.

По его словам, после продемонстрированного ранее Пригожиным «негативного отношения к ЛДПР, в которой уже 350 тыс. человек, было бы крайне странно видеть его гостем партийного слета».

«Что касается формулировок, которые использует Евгений Викторович, считаю дискуссию излишней. Это вопрос воспитания каждого из нас», — резюмировал Слуцкий.