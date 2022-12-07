Вооруженные силы Украины уже освободили 1888 населенных пунктов. Однако почти столько же находятся под временным контролем РФ. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов», — заявил Зеленский.

По словам президента, 1888 населенных пунктов ВСУ уже удалось освободить. Однако еще почти столько украинских городов и сел остаются под контролем России.

«Это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионы, которые могут быть спасены», — добавил президент.

Зеленский объяснил, что Украина не имеет права оставить ни одного человека под российским гнетом. Также, по его словам, нельзя оставлять украинцев в российских фильтрационных лагерях, где пропали без вести тысячи людей, на российской территории, куда были силой депортированы сотни тысяч украинцев. Однако глава государства уверяет, что Украина сможет их освободить, и в этом надежда Украины.