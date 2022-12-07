Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может получить запрет на въезд в Мексику за «осквернение» футболки национальной команды страны, сообщает британский портал Sport Bible. С этой инициативой выступила мексиканский депутат-трансгендер Мария Клименте Гарсия Морено.

«Палата депутатов Конгресса призывает МИД издать указ об объявлении персоной нон-грата на территории Мексиканских Соединённых Штатов гражданина Аргентины и Испании Лионеля Месси из‑за явного неуважения к Мексике после матча чемпионата мира‑2022 в Катаре», — говорится в документе.