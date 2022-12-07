Правоохранительные органы Нидерландов задержали несколько десятков марокканских фанатов, устроивших беспорядки после победы своей сборной над Испанией в матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщила в среду телерадиовещательная корпорация NTK.

Сотни марокканцев вышли во вторник вечером с флагами и факелами на улицы различных голландских городов. Однако начавшиеся мирно празднования в некоторых из них, в том числе в Амстердаме, Гааге и Роттердаме, переросли в беспорядки. Фанаты стали запускать в сторону полиции и сотрудников экстренных служб пиротехнику, бросать в них велосипеды и наносить ущерб городской инфраструктуре. Во многих местах для разгона демонстрантов пришлось привлекать спецназ.