Среди российских войск на территории Украины есть случаи дезертирства. Это был вынужден признать президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) в среду, 7 декабря.

«Есть ребята, которые покидали свои боевые позиции? Да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше… Повторяю еще раз: ничего подобного массового характера у нас нет», – сказал Путин.

Также он опроверг информацию о том, что на территории Украины есть «лагеря для дезертиров».

«У нас нет никаких зон, лагерей, все это чушь, фейки, которые не имеют под собой никаких оснований», – заверил президент России.