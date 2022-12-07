Россия, в отличие от США, никогда не передавала третьим странам своё ядерное оружие. Такое заявление в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сделал президент РФ Владимир Путин.

«Так называемое тактическое ядерное американское оружие в большом количестве расположено на европейской территории. Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаём. Но, естественно, своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если это потребуется», — сказал глава государства.