Война в Украине была начата теми, кто пришел к власти в стране после государственного переворота в 2014 году, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

«Война-то была начата, вы знаете это гораздо лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота в Украине, — указал он в среду на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), обращаясь к главе постоянной комиссии совета по международному сотрудничеству в области прав человека Кириллу Вышинскому. — Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры власти с помощью этого государственного переворота, для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе».

«Когда в том же 2014 году три министра иностранных дел — Польши, Германии и Франции — приехали в Киев и подписали документ между действовавшей тогда властью и оппозицией, они подписали его в качестве гарантов мирного развития событий, — напомнил Путин. — После того, как был совершен государственный переворот, эти гаранты забыли о том, что они гаранты. Они должны были как гаранты вернуть все в правовое поле и всех призвать к проведению всеобщих выборов и решению этого внутриполитического кризиса мирным путем».

«Нет, этого ничего не было сделано, все как будто забыли об этом документе. Я сейчас, когда напоминаю своим коллегам, в том числе в телефонных разговорах об этом, все молчат, ответить-то нечего», — подчеркнул президент России.