Игнорирование Западом на протяжении многих лет проблем жителей Донбасса и стремления России к их защите является скрытой русофобией, заявил в ходе онлайн-встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент РФ Владимир Путин.

«Что происходило все эти годы? Законные интересы людей, которые там (в Донбассе) проживали, и законные интересы России по защите этих людей игнорировались. На все наши требования в ответ мы получали только плевки в лицо. Это и есть скрытая форма русофобии, она всегда была, к сожалению, в некоторых кругах на Западе или у наших соседей, я имею в виду националистические круги той же Украины», — сказал он