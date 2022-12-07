«Спецоперация» в Украине — длительный процесс, но появление в составе РФ новых территорий — значимый результат, также Азовское море стало внутренним морем России, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Что касается длительного процесса результатов «СВО», конечно, это длительный процесс, но потом вы упомянули, что появились новые территории — ну вот и все-таки значимый результат для России, это серьезный вопрос. И, чего уж там греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, это серьезная вещь», — сказал Путин.

Он добавил, что самое главное — люди, которые проживают на всех новых территориях.

