Проблемы в зоне проведения «СВО» были и могут быть сейчас, нужно постоянно анализировать происходящее. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Что касается проблем в зоне проведения «специальной военной операции» — они, конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно в зоне проведения «специальной военной операции». Надо постоянно этим заниматься, постоянно анализировать то, что там происходит, и иметь обратную связь», — сказал глава государства.

По словам президента, такая обратная связь нужна всем: и ребятам на передовой, и обществу, и государству, потому что будет повышаться качество и эффективность боевой работы.