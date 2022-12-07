Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Французской Республики в нашей стране Анне Буйон.

Согласно информации Министерства иностранных дел Азербайджана, министр Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот посла и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

Министр подчеркнул, что озвученные Францией предвзятые мнения и резолюции в парламенте Франции наносят ущерб азербайджано-французским отношениям и не способствуют мирному процессу.

В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние азербайджано-французских отношений, ситуация в регионе, нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, мирная повестка дня и другие вопросы.

Посол Энн Буйон поблагодарила министра Джейхуна Байрамова за прием и сказала, что постарается развивать отношения.