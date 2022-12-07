Задержанные в Германии правые экстремисты при подготовке штурма бундестага брали за образец штурм Капитолия сторонниками Трампа. Депутатов и министров планировалось заковать в наручники. Об этом пишет Spiegel.

Тем временем ANSA сообщает, что правоохранительные органы Италии задержали в отеле в Перудже гражданина Германии 1958 года рождения, бывшего офицера спецподразделений немецкой армии, который подозревается в подготовке государственного переворота в Германии. Отмечается, что готовится передача задержанного властям Германии.