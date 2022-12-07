Глава армянского МИД Арарат Мирзоян не исключает возможность проведения новой встречи представителей Еревана и Баку до конца года.

Конкретных договоренностей о встрече лидеров стран нет, но, думаю, что до конца года состоится встреча министров ИД, сказал Мирзоян в парламенте страны.

Обсуждения в рамках мирных переговоров активно продолжаются. Армянская сторона получила очередные предложения Баку по мирному договору и уже готовит ответные.

Подходы сторон пока далеки друг от друга, но Армения и Азербайджан пытаются сблизить их.