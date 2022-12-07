В Шамкирском районе муж убил жену.
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Айнуры Оруджевой 1989 года рождения на территории села Кенуллю Шамкирского района.
В совершении убийства подозревается ее муж Махияддин Атакишиев 1983 года рождения. Он нанес супруге многочисленные ножевые ранения в ходе конфликта.
По факту в прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).
М.Атакишиев задержан, расследование продолжается.
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