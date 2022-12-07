Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал прислушаться к антиправительственным протестам в стране.
Как сообщает информагентство IRNA, Раиси обратился к учащимся вузов по случаю Национального дня студента ИРИ.
Президент раскритиковал использование слогана «Будь проклят диктатор!» в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи в рамках продолжающихся почти три месяца протестных акций в стране.
«Соединенным Штатам определенно не нужен сильный Иран. Им нужно подобие Афганистана, Сирии или Ливии, которые оккупировали. Иран отличается от этих стран. Иранский народ не даст Соединенным Штатам возможности реализовать заговор»,- подчеркнул Раиси.
Он сказал, что между протестом и бунтом есть большая разница: «Протестующие конструктивны, а бунт деструктивен. К протестам нужно прислушиваться».
Раиси также заверил, что параллельно снижению инфляции положение населения ИРИ улучшится.
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