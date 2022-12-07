В продолжение обсуждений, проведенных 3 декабря 2022 года, 7 декабря делегация , состоящая из сотрудников Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и Закрытого акционерного общества «AzerGold», провела встречу с командованием российского миротворческого контингента в Ходжалы в связи с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых, экологическими и другими последствиями.

Об этом говорится в совместном сообщении Министерства экономики и Министерства экологии и природных ресурсов.

Мониторинговая группа, которая будет расследовать незаконную эксплуатацию природных ресурсов, продолжит контакты с российскими миротворцами.

Было отмечено, что в ходе встречи были обсуждены вопросы осмотра месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, предотвращения незаконной эксплуатации, проведения мониторинга и инвентаризации по различным направлениям, организации кадастрового учета имущества, оценки потенциального ущерба и рисков окружающей среде, источникам подземных и поверхностных вод, а также ликвидации последствий нанесенного ущерба.

Встреча прошла в конструктивном духе. Контакты по этим вопросам будут продолжены. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.