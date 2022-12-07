Россия снова заказала у Ирана дроны и баллистические ракеты для войны в Украине. Контракт предусматривает сотни единиц вооружения.

Эти данные оказались в распоряжении немецкой газеты Zeit.

Так, один из собеседников рассказал, что организации известно, что Иран планирует увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию «в значительных объемах».

По словам дипломата, речь идет о «сотнях» ракет и дронов, которые однако пока что есть только на бумаге.

«Я не думаю, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов РФ», — поделился источник в Нью-Йорке.