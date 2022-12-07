Турция может отправить плавучие электростанции в Румынию для поставок 300-400 МВт электроэнергии в Украину.

Об этом заявила в интервью агентству Anadolu генеральный директор компании Karpowership Зейнеп Харези.

«Мы ведем переговоры о мощности примерно 300-400 МВт. Эта мощность может обеспечить электроэнергией один миллион домохозяйств. Мы можем направить три или четыре корабля для обеспечения этого потенциала. Плавучие электростанции можно разместить в разных гаванях, а поставки электроэнергии могут начаться в течение месяца после того, как будут окончательно согласованы технические, коммерческие детали, а также обеспечение их безопасности, — отметила Харези. — Между Румынией, Молдовой и Украиной есть линии электропередач. Мы можем разместить суда в Румынии и Молдове и поставлять электроэнергию по линиям электропередач в Украину».