Счетная палата приняла решение направить в Генеральную прокуратуру соответствующие материалы о результатах внешнего государственного финансового контроля, учитывая возможность выплаты средств в размере 884 тысяч манатов с назначением пенсии до 20 апреля 2013 года 51 человеку в 24 районах (городах), а также наличие признаков состава преступления по этому же делу в других регионах.

Согласно отчету, аудит, проведенный учреждением в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ), подведомственном министерству труда и социальной защиты населения, охватил правильность отражения в отчетности показателей доходов и расходов государственного внебюджетного фонда, а также соответствие деятельности по управлению средствами в качестве публичного юридического лица (за исключением назначения пенсий и пособий) правовым актам.