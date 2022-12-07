6 декабря в Баку стартовал грандиозный фестиваль STEAM Azerbaijan Festival 2022 (SAF), впервые организованный на международном уровне. Мероприятие проходит в формате соревнования (10 номинаций), а также в формате выставки инновационных проектов (1 номинация).

Кроме того, в программу SAF-2022 были добавлены новые категории: для групп средних и старших классов это категории на тему робототехники, а для участников из начальных классов – это категории «Мир воображения» и «Робокиды». Для учащихся младших классов была добавлена номинация Mechatronika, а для старшеклассников и учащихся вузов — номинация «Хакатон».

Само по себе участие в STEAM Azerbaijan Festival 2022 – прекрасный способ заявить о себе и своих талантах, презентовать личные инновационные проекты в различных отраслях науки, техники и промышленности, а также обменяться опытом с участниками из других стран. Для руководителей же проекта открывается уникальная возможность выявлять талантливых учащихся для дальнейшего развития их потенциала.

В STEAM Azerbaijan Festival 2022 принимают участие 1312 человек в составе 350 команд, из которых 127 – представители Турции, Великобритании, Швеции, Эстонии, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Азербайджан представляют 422 участника. Фестиваль продлится до 9 декабря.

Зрелищность и интеллект – первое, что хотелось бы особо отметить, посетив это грандиозное по размаху мероприятие, самое настоящее шоу. Присутствующие на STEAM Azerbaijan Festival-2022 зрители погрузились в фантастические миры, созданные когда-то знаменитыми фантастами, в ожившие, облаченные в реальность мечты Карела Чапека, Артура Кларка и Айзека Азимова.

На самом деле, очень сложно было сдержать эмоции, глядя на великолепное лазерное шоу, так как не покидало странное чувство полета во Вселенной. И Вселенной этой сегодня стал Азербайджан – страна Огней, в которой сбываются мечты. Именно на это сделали ставку режиссеры проекта, готовившиеся к представлению несколько месяцев. И ожидаемый эффект был достигнут, надежды оправданы.

Открывая мероприятие, министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал, что проект STEAM был тщательно разработан с учетом тенденций меняющегося мира, и сегодня основной задачей является подготовка молодого поколения к новым веяниям и реалиям – с учетом роста НТП.

По словам министра, этот проект учит необходимым практическим навыкам и является неотъемлемой частью азербайджанского образования.

Идею динамичности инновационного обучения поддержал основатель FİRST Scandinavia Пер-Арилд Конрадсен, отметивший, что ученики не должны получать образование, сидя за партой, ведь окружающий мир велик, и соприкосновение с ним неизбежно. Практические навыки на основе реальных ситуаций – это особое веяние времени, и игнорировать этот процесс сегодня никак нельзя. А потому инновации в системе образования Азербайджана нужно только приветствовать.

Руководитель проекта STEAM в Азербайджане Играр Назаров рассказал, что проект STEAM, реализующийся в Азербайджане с 2019 года, и сегодня охватывает 318 школ.

По его словам, участие в данном мероприятии не только престижно, но и открывает перед участниками новые взаимовыгодные возможности.

Особо хочется отметить, что зрителей на самом деле не было: все присутствующие в зале, даже те, кто сидел на зрительских местах, стали участниками проекта. И на самом деле, сложно было оставаться на своем месте, когда заиграла зажигательная музыка «Яллы», всем хотелось поздороваться за руку с роботами, лично принять участие во всем происходящем. И потому STEAM Azerbaijan Festival-2022 можно определить как возможность прикосновения к будущему – интересному, зажигательному и невероятно полезному для Азербайджана в плане развития молодого поколения.