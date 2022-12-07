8 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода. Местами ожидаются осадки. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем — 4-6 ° тепла, в Баку ночью — 2-4° тепла, днем — 4-6° тепла. Атмосферное давление повысится с 771 мм ртутного столба до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако есть вероятность, что в некоторых восточных районах временами выпадут осадки. Местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью — от 1°мороза до 4° тепла, днем — 4-8° тепла, в горах ночью — 8-12° мороза, днем — 2-7 ° мороза.

Есть вероятность, ночью и утром в горных районах на дорогах будет гололедица.